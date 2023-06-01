Названы самые дорогие футбольные клубы мира

Перечислены 30 самых дорогих клубов мира 2023 года, сообщает Zakon.kz.

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Рейтинг возглавил мадридский "Реал", пишет Forbes.

Стоимость именитого мадридского клуба оценивается в 6,07 миллиарда долларов.

На втором месте расположился английский "Манчестер Юнайтед" — шесть миллиардов, третье место заняла испанская "Барселона" — 5,51 миллиарда, четвертое — "Ливерпуль" (5,29), пятое – "Манчестер Сити" (4,99).

В десятку также попали мюнхенская "Бавария" (4,86), французский ПСЖ (4,21), а также английские "Челси" (3,1), "Тоттенхэм" (2,8) и "Арсенал" (2,26).

Всего в топ-10 вошло шесть клубов Английской премьер-лиги (АПЛ), а в топ-30 попали семь команд североамериканской MLS.

Средняя стоимость клубов в топ-20 составила $2,89 млрд, что на 14% больше, чем в прошлом году.

29 мая Килиан Мбаппе был признан лучшим футболистом Франции четвертый сезон подряд.