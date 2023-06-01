Нутрициолог объяснила, почему нельзя пить кофе утром натощак

Специалист рассказала, что любители кофе совершают самую распространенную ошибку, которая неизбежно приведет к проблемам со здоровьем - пьют кофе спросонья натощак, сообщает Zakon.kz.

Об этом предупредила в беседе с радио Sputnik нутрициолог Ольга Панова.

По ее словам, привычка начинать день с кофе может привести к раздражению стенок желудка и скачку уровня кортизола в крови, который и без того высокий по утрам.

"Когда мы утром встаем, у нас самый высокий уровень кортизола за день, а вечером его показатели снижаются. Когда мы пьем кофе на голодный желудок, мы еще "добавляем" этого гормона", - сказала нутрициолог.

Специалист также напомнила, что кофе сильно раздражает стенки желудка. В связи с этим появляется риск "заработать болезни" данного органа.



Кроме того, тот, кто постоянно пьет кофе натощак, всегда страдает тревожностью и беспокойством. Также это риск заработать болезни желудка: кофе сильно раздражает стенки этого органа.

Нутрициолог советует по утрам сначала завтракать, а только потом пить кофе, - тогда уровень кортизола не вырастит резко и желудок будет менее раздражен.

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