Три микроэлемента, которые теряет организм во время диеты

Врач-диетолог рассказала о важных микроэлементах, которые теряет организм во время диет и усиленных занятий спортом, сообщает Zakon.kz.

Диетолог-нутрициолог Виктория Залесская рассказала, что во время диет, особенно, перед пляжным сезоном, организм начинает активно терять важные микро- и макроэлементы. Особое внимание нужно уделить содержанию в этот период в рационе Омега-2, магния и железа, пишет Газета.ру.

Омега-3 регулирует обмен веществ в организме, уменьшает уровень холестерина, улучшает эластичность сосудов и помогает нормализовать работу сердечно-сосудистой системы, стабилизирует клеточные мембраны, улучшает память, концентрацию внимания, помогает снижать воспалительные процессы в организме, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Оптимальной концентрацией для суточного приема считается 950 мг.

Железо. При его недостатке нарушается синтез гемоглобина, который выполняет важнейшую функцию в организме – транспорт кислорода к клеткам. Особенно важно следить за этим женщинам детородного возраста, при обильных менструациях, девочкам в период активного роста и становления цикла менструации, беременным и кормящим женщинам, вегетарианкам, а также во время увеличенных физических нагрузок.

"В норме у женщины в организме должно присутствовать от 9 до 30 мкмоль/л железа. Можно постараться поддержать эти показатели за счет употребления блюд из мяса, печени, птицы, рыбы и яиц. Однако термическая обработка и ухудшение качества самих продуктов, к сожалению, приводит к снижению содержания в них питательных веществ. В качестве дополнительного источника железа можно добавить к рациону биологически активные добавки с содержанием этого элемента". Диетолог

Магний – еще один необходимый для женщин элемент. Он способствует усвоению питательных веществ, например, кальция и витамина D. Они нормально усвоятся организмом и окажут необходимые эффекты только в присутствии достаточного количества магния. Также он регулирует работу нервной системы, снижает тревожность, стресс, стабилизирует сердечный ритм, помогает регулировать артериальное давление. Если у вас бывают судороги или вздрагивания в период засыпания, обратите внимание на содержание магния в своем организме.

Специалист также подчеркнула, что для организма не менее важны не менее важны селен, конэзим Q-10, витамин А, витамин Е, холин, инозитол, таурин, лецитин.

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