Тело 19-летнего юноши обнаружили на берегу реки в Усть-Каменогорске

Труп молодого человека нашли прохожие на берегу реки Ульба в одном из микрорайонов Усть-Каменогорска, сообщает Zakon.kz.

Сообщение о найденном теле молодого человека поступило в полицию 31 мая, рассказали в пресс-службе ДП Восточно-Казахстанской области, передает Altaynews.

Как рассказали очевидцы, которые и нашли тело, а затем сообщили об этом на пуль "102", есть вероятность, что молодой человек покончил жизнь самоубийством. Рядом с ним были найдены веревка и личные вещи.

В полиции подтвердили факт обнаружения тела. Также в пресс-службе ведомства рассказали, что назначен ряд экспертиз.

Напомним, что 31 мая в Петропавловске 15-летняя школьница спрыгнула с крыши 16-этажного жилого дома. Приехавшие на место полицейские обнаружили тело подростка без признаков жизни.

