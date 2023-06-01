Сколько купили валюты для передачи в ЕНПФ, рассказали в Нацбанке

1 июня 2023 года на сайте Национального банка Казахстана опубликовали информационное сообщение по валютному рынку. Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в июне ожидается в размере от 200 до 250 млн долларов США, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, в целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30% Национальный Банк в мае продолжил осуществлять покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 240 млн долларов США или порядка 8% от общего объема рынка.

Валютных интервенций в мае Национальный банк не проводил.

"В июне фактический объем продаж из Национального фонда будет зависеть от заявок Министерства финансов на выделение трансфертов в республиканский бюджет. На основе имеющихся прогнозных ориентиров Министерства финансов по суммам необходимых трансфертов предварительно в июне Национальным Банком планируется продажа валюты из Национального фонда в размере от 500 до 550 млн долларов США. Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в июне ожидается в размере от 200 до 250 млн долларов США", – рассказали в пресс-службе Национального банка.

В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки.

По итогам мая курс тенге укрепился на 1,2% до 447,71 тенге за доллар США на фоне периода налоговых выплат.

По информации Национального банка, среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился со 152 до 144 миллионов долларов США. Общий объем торгов составил 2,9 миллиардов долларов США.

Продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора в течение прошедшего месяца составили порядка 323 миллионов долларов США. Компании квазигосударственного сектора продолжают самостоятельно осуществлять продажу на валютном рынке через банки второго уровня.

"Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за май составили 800 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда составила 28% от общего объема торгов и не более 40 млн долларов США в день. При проведении операций со средствами Национального фонда Национальным банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета. Это подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты. Данная практика позволяет минимизировать влияние операций Национального фонда на валютный рынок", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, в какие финансовые инструменты можно вкладывать пенсионные активы ЕНПФ.