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Нацбанк купил 293 млн долларов США для ЕНПФ

Доллары, деньги, обмен валют, обменник , фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 10:38 Фото: freepik
Национальный банк Казахстана 1 июля 2024 года опубликовал информационную справку о ситуации на валютном рынке, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что по итогам июня курс тенге ослаб на 5,5%, до 471,84 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился с 251 до 183 млн долларов США. Общий объем торгов составил 3,7 млрд долларов США.

"Продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за июнь составили 420 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда достигла 11% от общего объема торгов и не более 21 млн долларов США в день. При проведении операций со средствами Нацфонда Национальным банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты. Данная практика позволяет минимизировать влияние операций Нацфонда на валютный рынок", – отмечают в Нацбанке.

Кроме того, для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30% Нацбанк в июне продолжил осуществлять покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 293 млн долларов США, или порядка 8% от общего объема рынка.

Валютных интервенций в июне Нацбанк не проводил.

"По предварительным прогнозным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет в июле 2024 года Нацбанком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 450 до 550 млн долларов США. Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в июле 2024 года ожидается в размере от 250 до 350 млн долларов США", – сообщили в Нацбанке.

Там добавили, что в краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки.

В конце июня 2024 года тенге весомо сдал позиции. Что может произойти с курсом в ближайшем будущем, Zakon.kz рассказали аналитики.

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