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Законодательство РК

В Павлодарской области завели уголовное дело после падения мальчика в глубокую траншею

В Павлодарской области мальчик упал в трех метровую траншею Фото: unsplash
29 мая в Павлодарской области 8-летний мальчик упал в трехметровую водопроводную траншею, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел вечером в одном из сел Щербактинского района в Павлодарской области. Ребенок 2015 года рождения упал в водопроводную траншею глубиной около 3-х метров. Мальчика с травмами госпитализировали.

"По данному факту в отношении начальника участка ТОО, занимающегося ремонтными работами в данном селе, начато досудебное производство по статье 254 УК РК",– отметили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

Со слов мамы, ребенок упал в яму для проведения водопровода во дворе и получил травму. В управлении здравоохранения области сообщили, что общее состояние пациента крайне тяжелое.

"За счет черепно-мозговой травмы, отека и набухания вещества головного мозга, перенесенной операции, массивной кровопотери, геморрагического шока тяжелой степени, ДВС – синдрома, гиповолемии, анемии тяжелой степени тяжести состояние пациента остается крайне тяжелым", – резюмировали в пресс-службе Управздрава области.

Сейчас ребенку проводят все необходимые лечебные и диагностические мероприятия.

Ранее в Павлодаре 4-летний мальчик выжил после падения с десятого этажа.

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