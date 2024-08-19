Рухнул вместе с велосипедом: видео падения мальчика в глубокую траншею в Алматы

В редакцию Zakon.kz прислали видео, на котором запечатлено падение мальчика в траншею в Алматы.

На кадрах, снятых камерой наблюдения, мальчик на велосипеде находился на краю дороги. В какой-то момент он откатился немного назад и буквально рухнул в обрыв, начинающийся сразу от асфальта. Натянутая там сетка не спасла ребенка от падения.

К счастью, в результате инцидента обошлось без серьезных последствий.

"Пациент поступил в Детскую городскую клиническую больницу №2, где после всех необходимых медицинских обследований и рекомендаций был направлен на амбулаторное лечение", – прокомментировали в пресс-службе Управления общественного здоровья Алматы.

19 августа в МЧС сообщили о том, что в коттеджном городке "Елисейские поля" Наурызбайского района Алматы в траншею глубиной четыре метра упал ребенок 2013 г. р. Прибывшие спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда с помощью носилки извлекли мальчика и передали медикам.