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В Минэнерго заявили, что ремонт на ТЭЦ-2 Темиртау идет с отставанием

В Минэнерго заявили, что ремонт на ТЭЦ-2 Темиртау идет с отставанием Фото: Zakon.kz
30 мая представители территориального департамента Комитета энергонадзора посетили ТЭЦ-2 АО "Арсеор Миттал Темиртау", сообщает Zakon.kz.

Ими было выявлено, что капитальный ремонт котла № 1 ведется с отставанием. Срок завершения работ смещен с 25 мая до начала августа.

"Работы выполняют порядка 70 работников подрядных организаций в круглосуточном режиме. Проведение работ усложняется неисправном состоянием грузоподъемных механизмов. Не законтрактован ремонт участков газоходов на котле", – сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РК.

Также не начаты работы по текущему ремонту турбины № 2, планировавшиеся еще в апреле.

Как отметили в ведомстве, письма о текущей ситуации направлены Департаментом руководству АО "Арселор Миттал Темиртау" и в акимат региона.

Ранее "АрселорМиттал Темиртау" оштрафовали на 1,2 млрд тенге.

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