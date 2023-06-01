В Минэнерго заявили, что ремонт на ТЭЦ-2 Темиртау идет с отставанием

30 мая представители территориального департамента Комитета энергонадзора посетили ТЭЦ-2 АО "Арсеор Миттал Темиртау", сообщает Zakon.kz.

Ими было выявлено, что капитальный ремонт котла № 1 ведется с отставанием. Срок завершения работ смещен с 25 мая до начала августа.

"Работы выполняют порядка 70 работников подрядных организаций в круглосуточном режиме. Проведение работ усложняется неисправном состоянием грузоподъемных механизмов. Не законтрактован ремонт участков газоходов на котле", – сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РК.

Также не начаты работы по текущему ремонту турбины № 2, планировавшиеся еще в апреле.

Как отметили в ведомстве, письма о текущей ситуации направлены Департаментом руководству АО "Арселор Миттал Темиртау" и в акимат региона.

Ранее "АрселорМиттал Темиртау" оштрафовали на 1,2 млрд тенге.