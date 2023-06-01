Службу госохраны хотят освободить от обеспечения безопасности первого президента

Подготовлены изменения в Указ президента РК от 4 мая 2014 года "Об утверждении Положения о Службе государственной охраны Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В частности, положение о СГО изложено в новой редакции.

Так, говорится, что Служба государственной охраны РК – непосредственно подчиняется и подотчетна президенту Республики Казахстан как специальный государственный орган, относящийся к силам обеспечения национальной безопасности РК и осуществляющий в пределах установленной законодательством компетенции охранные мероприятия по обеспечению безопасности Президента Республики Казахстан, других охраняемых лиц и объектов.

При этом из положения исключается охрана Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в связи с отменой Конституционного закона Республики Казахстан "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы".

Также говорится, что Служба государственной охраны осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами РК, актами президента и правительства республики, иными нормативными правовыми актами.

Проект указа размещен на сайте Открытые НПА до 14 июня.

Конституционный закон РК "О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы" был подписан 23 февраля 2023 года.