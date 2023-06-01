Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Службу госохраны хотят освободить от обеспечения безопасности первого президента

Служба госохраны больше не будет обеспечивать безопасность Нурсултана Назарбаева Фото: akorda.kz
Подготовлены изменения в Указ президента РК от 4 мая 2014 года "Об утверждении Положения о Службе государственной охраны Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В частности, положение о СГО изложено в новой редакции.

Так, говорится, что Служба государственной охраны РК – непосредственно подчиняется и подотчетна президенту Республики Казахстан как специальный государственный орган, относящийся к силам обеспечения национальной безопасности РК и осуществляющий в пределах установленной законодательством компетенции охранные мероприятия по обеспечению безопасности Президента Республики Казахстан, других охраняемых лиц и объектов.

При этом из положения исключается охрана Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в связи с отменой Конституционного закона Республики Казахстан "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы".

Также говорится, что Служба государственной охраны осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами РК, актами президента и правительства республики, иными нормативными правовыми актами.

Проект указа размещен на сайте Открытые НПА до 14 июня.

Конституционный закон РК "О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы" был подписан 23 февраля 2023 года.

Материал по теме

Закон о Елбасы утратил силу

Читайте также

Как бизнес в Казахстане делает свои предприятия более экологичными

Казахстанцы отдохнут 4 дня на День столицы

Все нарушения на рынке "Алтын Орда" потребовал устранить Алихан Смаилов

Лариса Черненко
Законодательство Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Что изменится в жизни казахстанцев в июня 2023 года
Что изменится в жизни казахстанцев с июня 2023 года
В Казахстане призовут на воинскую службу офицеров запаса
В Казахстане увеличат набор на воинскую службу офицеров запаса
школа, класс
Директора столичной школы уволили после видеообращения учеников
Пережившего землетрясение в Турции ребенка нашли в 3000 км от дома
СМИ: Пережившего землетрясение в Турции ребенка нашли в другой стране
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления