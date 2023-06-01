Финалистки конкурса "Мисс Алматы-2023" и блогеры провели футбольный матч

Финалистки конкурса красоты и блогеры Алматы сменили туфли на бутсы и вышли на футбольное поле. За их зрелищной и захватывающей игрой наблюдал корреспондент, Zakon.kz.

Организаторами футбольного матча выступил акимат Алматы, а также депутат городского маслихата и образовательный центр Ukids.

"Это спортивное мероприятие направлено на пропаганду здорового образа жизни и спорта. Мы хотим проводить подобные турниры ежегодно. Надеемся, что это станет хорошей традицией", – поделился Кайрат Бегалин, депутат маслихата города Алматы.

Обе команды были настроены только на победу. Можно было заметить, что соперницы из двух футбольных команд во время разминки пристально изучали друг друга, пытаясь вычислить сильного игрока и тактику игры. Также обращали внимание на переговоры с тренерами и судьями. Стоит отметить, что некоторые участницы турнира регулярно играют футбол.

"Я всегда любила футбол. Играла в него с братом. Только, правда, всегда была на воротах. Сегодня я нападающий. Надеемся на победу. Думаю, у нашей команды шансов больше. Вне зависимости от исхода матча я все равно рада, что мне удалось поучаствовать в таком спортивном событии", – рассказала финалистка конкурса красоты "Мисс Алматы 2023" Мадина Алуханова.

Фото: Zakon.kz

После легкой разминки и наставлений тренеров началась игра.

Первые минуты матча игроки осторожно прощупывали друг друга и пытались выявить слабые моменты, обмениваясь редкими атаками. Но подобная разведка боя длилась недолго. Уже через некоторое время блогеры принялись активно атаковать команду соперников. Однако те, в свою очередь, стойко держали оборону и не давали "тиктокерам" подойти к их воротам.

Фото: Zakon.kz

Противостояние длилось около 10 минут первого тайма. В какой-то момент блогерам в результате резкой атаки удалось прорвать правый фланг алматинских мисс. Тиктокер Акбота вышла один на один и открыла счет в матче. После этого характер игры стремительно поменялся. Команда "Мисс Алматы" и блогеры принялись активно атаковать друг друга, в ход пошли даже запрещенные приемы, из-за чего судья назначал пенальти. Но, несмотря на активность, счет к концу тайма так и не изменился. 1:0 – в пользу блогеров.

Фото: Zakon.kz

Второй тайм начался немного вяло. Сказывалась усталость. Девушки тяжело дышали и чаще lдопускали ошибки в игре. Тем временем блогеры заняли оборонительную тактику и старались как можно быстрее прорваться к воротам соперниц. Болельщики на трибунах предсказывали победу тиктокеров. Но буквально за 15 минут до конца второго тайма у финалисток конкурса красоты будто открылось второе дыхание. Их атаки стали жестче, а игра более захватывающей. Их противникам с каждой минутой становилось все сложнее сдерживать напор. Четкий удар коленом – и Мадина Альмуханова отправила мяч в ворота любительниц социальных сетей.

Фото: Zakon.kz

Спустя еще некоторое время финалистки конкурса красоты забили в ворота соперниц второй гол.

Фото: Zakon.kz

Последние минуты матча поражали своей динамичность. Блогеры как будто обезумили от двух пропущенных голов и просто штурмовали позиции своих соперниц. Те в свою очередь стойко держали оборону и не давали пройти к воротам. В какой-то момент блогерам все-таки удалось оттеснить своих противников и забить второй мяч. Счет сравнялся – 2:2. После чего судья назначил серию пенальти, где все равно не удалось выявить победителей. В итоге было решено объявить ничью.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Сразу после игры судья назвал лучшего игрока. Им стала нападающая команды тиктокеров Раушан Рахимова.

Фото: Zakon.kz

" У меня сейчас столько эмоций! Это была очень крутая игра! Спасибо девушкам из команды красавиц. Спасибо моим девчонкам! Было сложно в середине игры, мы все выдохлись. Однако смогли достойно доиграть матч!" – поделилась Раушан Рахимова.

Организаторы спортивного мероприятия отметили, что такие встречи станут ежегодными. Ранее финалистки конкурса красоты и талантов "Мисс Алматы- 2023" принимали участие в экологическом субботнике.