Мужчина задушил и измельчил в блендере финалистку конкурса "Мисс Швейцария-2007"

О трагической судьбе Кристины стало известно после того, как в феврале возле города Базеля нашли ее останки. Вскоре полиция вышла на 41-летнего Томаса, который стал главным подозреваемым по делу. Об этом пишет New York Post.

Женщина проживала с мужем и двумя дочерями. Из-за психических отклонений и патологической ревности Томас задушил супругу. Чтобы уйти от ответственности он расчленил труп на мелкие кусочки, а некоторые части даже измельчил в блендере, чтобы потом растворить в химикатах.

Полиции мужчина заявил, что оборонялся, поскольку жена набросилась на него с ножом, однако экспертиза опровергла эту версию. В суде Томаса описали как хладнокровного человека, неспособного к эмпатии.

Ex-Miss Switzerland finalist allegedly murdered by husband, remains 'pureed' in a blender@AnanyaDutta97 tells you more



