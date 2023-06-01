Как в Казахстане планируют развивать машиностроительную отрасль

МИИР РК разработало Комплексный план по развитию машиностроительной отрасли Республики Казахстан на 2024-2028 годы, сообщает Zakon.kz.

Комплексный план по развитию машиностроительной отрасли на 2024-2028 годы направлен на содействие устойчивому росту отрасли путем освоения новой и расширения существующей номенклатуры производимой продукции, конкурентоспособной как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Как отмечается, план разработан для практической реализации промышленной политики по созданию диверсифицированной и технологически развитой экономики, в том числе путем внедрения в производство цифровых технологий, автоматизации, роботизации и промышленного программирования.

Государство поддержит предпринимательские инициативы частного сектора, особенно малого и среднего бизнеса, направленные на увеличение номенклатуры и повышение добавленной стоимости производимой в стране машиностроительной продукции.

Предусматривается оказание приоритетной поддержки малым и средним предприятиям, которые обладают потенциалом для роста, а также увеличение охвата субъектов МСБ мерами государственного стимулирования. Для них будет повышена доступность финансирования через расширение и повышение адресности программ и мер государственного стимулирования, а также обеспечение доступа к дешевым средствам с возможностью пополнения оборотных средств или на инвестиционные цели без ограничений по сумме.

Будет продолжена системная работа по продвижению отечественных производителей и их продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Продолжится дальнейшее совершенствование институционального, инфраструктурного, экономического и иных видов стимулирования развития отрасли и предприятий.

Содействие развитию отечественного машиностроения будет осуществляться через поиск и реализацию промышленно-инновационных проектов , а также мер, направленных на решение наиболее важных задач на отраслевом и секторальном уровнях с участием экспертного сообщества.

При этом планируется обеспечить открытый и прозрачный отбор проектов для получения мер государственного стимулирования с учетом их социально-экономической эффективности.

Кроме того, предполагается, что государство примет меры по укреплению взаимодействия с частным сектором на системной основе путем повышения эффективности институтов сотрудничества, как на республиканском, так и региональном уровнях.

"При стимулировании отечественных производителей отрасли будет обеспечена политика максимальной открытости в деятельности государственных учреждений и институтов развития, свободы информации, прозрачности и адресного доступа к мерам государственного стимулирования, необходимым и достаточным инструментам с учетом специфичности секторов отрасли, которые имеют различные условия функционирования, структуру и потенциал развития", – говорится в документе.

Все ключевые решения и планы действий по развитию отрасли предлагается принимать коллегиально на основе баланса стратегических интересов государства, общества и промышленных предприятий.

Как отмечается в документе, для опережающего развития машиностроения в Казахстане имеется необходимая основа – ресурсно-сырьевая база, наличие технических и производственных компетенций, близость крупнейших рынков сбыта (КНР, ЕАЭС), наличие экспортоориентированных предприятий.

Указывается, что важнейшим и необходимым условием для успешного развития машиностроения и реализации Комплексного плана является обеспечение приоритетного и доступного финансирования машиностроительной отрасли и предприятий, укрепление их международной конкурентоспособности с интеграцией в глобальные цепочки создания стоимости и поставок, а также дальнейшее развитие научно-технического потенциала в отрасли.



По данным МИИР РК, на данный момент машиностроение республики представлено предприятиями как с полным циклом, в котором на входе поступают сырье и комплектующие, а на выходе получается готовая продукция (в зависимости от специфики производства), так и сборочными производствами с различным уровнем локализации.

По итогам 2021 года производительность труда машиностроительной отрасли составила 25,7 тысячи долларов на одного работника.

В основной капитал отрасли инвестировано более 65 млрд тенге (150 млн долларов), привлечено свыше 245 млн долларов прямых иностранных инвестиций.

Доля машиностроительной отрасли в структуре ВВП страны увеличилась до 1,5%, обрабатывающей промышленности – до 11%.

Вместе с тем отмечается, что продукция отечественного машиностроения недостаточно представлена на мировом рынке – всего 0,02% в 2021 году.

Целью Комплексного плана является рост валовой добавленной стоимости в отрасли машиностроения в 4,5 раза по сравнению с 2021 годом.

Для реализации цели и формирования условий для развития конкурентоспособных предприятий необходимо решение следующих задач:

улучшение базовых условий для развития отрасли;

продвижение отечественной продукции на внутреннем и внешних рынках;

развитие приоритетных секторов отрасли.

Предполагается, что расходы на базовое финансирование и стимулирование отрасли машиностроения на 2024-2028 годы составят 2,3 трлн тенге. Эти средства будут выделяться только на цели развития машиностроения и исключительно субъектам малого и среднего бизнеса с учетом развития экономики и возможностей государственного бюджета.

При этом финансирование крупных капиталоемких проектов будет осуществляться по решению правительства за счет средств из других источников. В приоритетном порядке данные средства будут направляться на финансирование развития действующих и создания новых отечественных производств.

В результате реализации комплексного плана ожидается:

рост индекса физического объема производства в отрасли на 217,8% к 2028 году;

увеличение объема экспорта до 5,7 млрд долларов;

рост уровня производительности труда на 191,7%;

рост ИФО инвестиций в основной капитал отрасли на 153,5%.

Проект документа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 14 июня.



