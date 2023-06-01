Баян Алагузова поделилась архивным фото

31 мая в сторис на своей страничке Instagram известный продюсер Баян Алагузова поделилась фото из 90-х, сообщает Zakon.kz.

На фото Баян Максаткызы 22 года, а ее старшей дочери Айсауле один год. Также на фото есть сестра знаменитости Багым Мухитденова.

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

"Сто лет назад!" – подписала фотографию Баян Алагузова.

Баян Алагузова получила известность в 1992 году– она сыграла главную роль в фильме "Махаббат бекеты". В следующем году знаменитость отпразднует свой юбилей, поклонники гадают как ей удается сохранять безупречный внешний вид.

Ранее в Сети обсуждали фигуру дочери Алагузовой.