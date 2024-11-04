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Баян Алагузова поделилась еще одним важным событием в жизни

Баян Алагузова поделилась с еще одним важным событием в жизни, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 23:40 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова поделилась на своей странице в Instagram с фанатами еще одним важным событием в жизни, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что ее дочери Алисе сегодня, 4 ноября, исполнилось три месяца. Знаменитость опубликовала в Stories милые фото ребенка в разных нарядах. 

На одном фото Алиса позирует в нежном персиковом платье, а рядом расположился бенто-тортик с надписью "Алисе 3 месяца".

Баян Алагузова поделилась с еще одним важным событием в жизни, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 23:40

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

На другом снимке Алиса уже в выдержаном черном наряде. 

Баян Алагузова поделилась с еще одним важным событием в жизни, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 23:40

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

Также Баян Алагзова опубликовала фото своей младшей дочери Алмы, которой исполнится три месяца только через две недели. 


"Алму сфоткали, чтобы не обидеть", – пошутила продюсер. 
дочь Баян Алагузовой Алма , фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 23:40

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

Ранее Баян Алагузова похвасталась подписчикам в Instagram успехами своих младших дочерей – Алисы и Алмы. 

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