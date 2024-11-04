Баян Алагузова поделилась еще одним важным событием в жизни

Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова поделилась на своей странице в Instagram с фанатами еще одним важным событием в жизни, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что ее дочери Алисе сегодня, 4 ноября, исполнилось три месяца. Знаменитость опубликовала в Stories милые фото ребенка в разных нарядах.

На одном фото Алиса позирует в нежном персиковом платье, а рядом расположился бенто-тортик с надписью "Алисе 3 месяца".

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

На другом снимке Алиса уже в выдержаном черном наряде.

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

Также Баян Алагзова опубликовала фото своей младшей дочери Алмы, которой исполнится три месяца только через две недели.





"Алму сфоткали, чтобы не обидеть", – пошутила продюсер.

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

Ранее Баян Алагузова похвасталась подписчикам в Instagram успехами своих младших дочерей – Алисы и Алмы.

