Баян Алагузова поделилась еще одним важным событием в жизни
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова поделилась на своей странице в Instagram с фанатами еще одним важным событием в жизни, сообщает Zakon.kz.
Оказалось, что ее дочери Алисе сегодня, 4 ноября, исполнилось три месяца. Знаменитость опубликовала в Stories милые фото ребенка в разных нарядах.
На одном фото Алиса позирует в нежном персиковом платье, а рядом расположился бенто-тортик с надписью "Алисе 3 месяца".
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
На другом снимке Алиса уже в выдержаном черном наряде.
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Также Баян Алагзова опубликовала фото своей младшей дочери Алмы, которой исполнится три месяца только через две недели.
"Алму сфоткали, чтобы не обидеть", – пошутила продюсер.
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Ранее Баян Алагузова похвасталась подписчикам в Instagram успехами своих младших дочерей – Алисы и Алмы.
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