Тело ребенка обнаружили в септике в Павлодарской области

31 мая 2023 года в поселке Мойылды Павлодарской области в септике обнаружено тело четырехлетнего ребенка, сообщает Zakon.kz.

Как установлено, ребенок, оставшись без внимания родителей, провалился в септик, закрытый деревянным настилом, расположенный во дворе одного из соседних домов.



"По данному факту начато досудебное расследование по ст. 140 ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего") УК РК. Назначена экспертиза". Пресс-служба Департамента полиции Павлодарской области

Ранее сообщалось, что в Павлодарской области завели уголовное дело после падения мальчика в глубокую траншею. Инцидент произошел вечером 29 мая в одном из сел Щербактинского района – восьмилетний мальчик упал в трехметровую водопроводную траншею. Его с травмами госпитализировали.