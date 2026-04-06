Жуткая находка в Павлодарской области: в доме обнаружили мумифицированные тела

В Павлодарской области продолжается расследование резонансного дела, связанного с обнаружением мумифицированных тел в одном из домов поселка Майкаин, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 6 апреля 2026 года издание "Ирбис", уголовное дело ведется сразу по двум статьям – "Мошенничество" и "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".

По данным Департамента полиции региона, все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, в том числе судебные психолого-психиатрические экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение. Известно, что две женщины помещены в специализированный диспансер для прохождения лечения. Малолетнего ребенка после обследования направили в центр поддержки детей в Экибастузе.

Страшную находку обнаружили в феврале 2026 года. В одном из двухквартирных домов проживала семья: в одной части были найдены тела женщины и ее отца, в другой находились дочь погибшей и супруга мужчины.



