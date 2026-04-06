Происшествия

Жуткая находка в Павлодарской области: в доме обнаружили мумифицированные тела

в доме нашли мумии, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2026 19:40 Фото: pixabay
В Павлодарской области продолжается расследование резонансного дела, связанного с обнаружением мумифицированных тел в одном из домов поселка Майкаин, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 6 апреля 2026 года издание "Ирбис", уголовное дело ведется сразу по двум статьям – "Мошенничество" и "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".

По данным Департамента полиции региона, все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, в том числе судебные психолого-психиатрические экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение. Известно, что две женщины помещены в специализированный диспансер для прохождения лечения. Малолетнего ребенка после обследования направили в центр поддержки детей в Экибастузе.

Страшную находку обнаружили в феврале 2026 года. В одном из двухквартирных домов проживала семья: в одной части были найдены тела женщины и ее отца, в другой находились дочь погибшей и супруга мужчины.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте обнаружили тела трех человек в квартире жилого дома.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
Тело ребенка обнаружили в септике в Павлодарской области
11:41, 01 июня 2023
Тело ребенка обнаружили в септике в Павлодарской области
Трагедия в Павлодарской области: на участке с домами обнаружили два тела
19:00, 14 февраля 2026
Трагедия в Павлодарской области: на участке с домами обнаружили два тела
Человеческие останки нашли дорожные работники на автодороге в Павлодарской области
18:23, 15 августа 2025
Человеческие останки нашли дорожные работники на автодороге в Павлодарской области
Последние
Популярные
Читайте также
Арман Царукян ответил, кто победил бы в его бою с Хабибом Нурмагомедовым
20:02, Сегодня
Арман Царукян ответил, кто победил бы в его бою с Хабибом Нурмагомедовым
"Пытался развить успех, но не совсем получилось": Бублик - о старте сезона-2026
19:34, Сегодня
"Пытался развить успех, но не совсем получилось": Бублик - о старте сезона-2026
Борца из Казахстана лишили шанса на медаль чемпионата Азии в Бишкеке
19:03, Сегодня
Борца из Казахстана лишили шанса на медаль чемпионата Азии в Бишкеке
Казахстанский борец получил шанс выиграть медаль чемпионата Азии в Бишкеке
18:37, Сегодня
Казахстанский борец получил шанс выиграть медаль чемпионата Азии в Бишкеке
