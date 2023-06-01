Елена Остапенко отличилась отборным матом на "Ролан Гаррос-2023"

17-я ракетка мира из Латвии Елена Остапенко, которая в последнее время славится своими неординарными поступками и фразами, снова показала себя во всей красе. Латышка не смогла сдержать эмоции и направила нецензурные фразы в сторону трибун "Ролан Гаррос", сообщает Zakon.kz.

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Очередной неприятный инцидент с участием Елены Остапенко произошел накануне на Открытом чемпионате Франции, когда она играла с американкой Пейтон Стирнс, 69-й ракеткой WTA. В одном из игровых эпизодов латышка не выдержала и выплеснула несколько фраз в адрес бокса со зрителями. Но неизвестно, кому были адресованы эти нецензурные выражения.





Все же данный выплеск эмоций не помог Остапенко, она проиграла своей сопернице – 3:6, 6:1, 2:6 – и покинула сетку одиночного разряда французского первенства.



Это не первый случай, связанный с именем латышской теннисистки. Недавно Остапенко оскорбила на "Мастерсе" в Риме казахстанку Елену Рыбакину.