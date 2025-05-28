Определилась возможная соперница Рыбакиной на "Ролан Гаррос"

В матче второго круга французского турнира "Ролан Гаррос" сыграли американка Кэролайн Доулхайд (67-я в рейтинге WTA) и латышка Елена Остапенко (21-я), сообщает Zakon.kz.

Победу по итогам трех сетов одержала фаворитка, которая проиграла первый – 5:7, 6:3, 6:3.

В третьем круге Остапенко предстоит встретиться с лучшей в паре казахстанки Елены Рыбакиной (11-я) и американки Ивы Йович (129-я).

"Ролан Гаррос" проводится в Париже с 25 мая по 7 июня, его общий призовой фонд составляет 56 352 000 евро, победительница одиночки получит 2 550 000 евро и 2000 очков рейтинга. Действующей чемпионкой является Ига Швёнтек из Польши.

Ранее сообщалось, что вечная соперница Рыбакиной прошла в четвертьфинал турнира WTA в Мадриде.