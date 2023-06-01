Дефолта не будет: в США приняли законопроект о повышении потолка госдолга

1 июня Палата представителей США приняла законопроект о повышении потолка госдолга за несколько дней до дефолта. 149 республиканцев и 165 демократов поддержали эту меру. Джо Байден призвал Сенат поскорее принять этот законопроект, сообщает Zakon.kz.

Итоговое голосование в Палате представителей составило 314 против 117, 149 республиканцев и 165 демократов поддержали эту меру, сообщает The Guardian.

"Это бюджетное соглашение – двухпартийный компромисс. Ни одна из сторон не получила всего, чего хотела. Я ясно дал понять, что единственный путь вперед – это двухпартийный компромисс, который может получить поддержку обеих партий. Соглашение отвечает этому критерию". Джо Байден

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что федеральное правительство не сможет оплатить свои счета с 5 июня, если не будет поднят потолок долга.

Законопроект о потолке долга, принятый Палатой представителей, повысит лимит заимствований правительства до января 2025 года, гарантируя, что этот вопрос не всплывет до следующих президентских выборов.

28 мая президент США Джо Байден договорился со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти о повышении потолка госдолга.

Ранее аналитики рассказали Zakon.kz, чем опасен для Казахстана дефолт по госдолгу в США.

