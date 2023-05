В США договорились о повышении потолка госдолга за несколько дней до дефолта

Потолок долга федерального правительства удалось установить в размере 31,4 трлн долларов.

Байден назвал соглашение важным шагом вперед и охарактеризовал его как компромисс, который, тем не менее, защищает ключевые приоритеты демократов.

Earlier this evening, Speaker McCarthy and I reached a budget agreement in principle.



It is an important step forward that reduces spending while protecting critical programs for working people and growing the economy for everyone. And, the agreement protects my and…