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В США договорились о повышении потолка госдолга за несколько дней до дефолта

доллар Фото: freepik
Президент Джо Байден и спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти достигли договоренности о повышении потолка долга за несколько дней до ожидаемого дефолта США, сообщает Zakon.kz.

Потолок долга федерального правительства удалось установить в размере 31,4 трлн долларов.

Байден назвал соглашение важным шагом вперед и охарактеризовал его как компромисс, который, тем не менее, защищает ключевые приоритеты демократов.

"Сегодня вечером мы со спикером Маккарти достигли принципиального соглашения по бюджету. Это важный шаг вперед, который сокращает расходы, защищая при этом важнейшие программы для работающих людей и обеспечивая рост экономики для всех. Кроме того, соглашение защищает ключевые приоритеты и законодательные достижения мои и демократов Конгресса. Соглашение представляет собой компромисс, что означает, что не все получат то, что хотят. В этом и заключается ответственность управления. И это соглашение – хорошая новость для американского народа, потому что оно предотвращает то, что могло бы стать катастрофическим дефолтом и привести к экономической рецессии, опустошению пенсионных счетов и потере миллионов рабочих мест", – написал президент США в своем Twitter.

В течение следующего дня переговорные группы завершат работу над законодательным текстом, и соглашение будет направлено в Палату представителей и Сенат США.

"Я настоятельно призываю обе палаты принять соглашение немедленно", – подытожил Байден.

Сделка предотвратит экономически дестабилизирующий дефолт, который, как предупредило Министерство финансов, произойдет, если потолок долга не будет повышен до 5 июня.

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