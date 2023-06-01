Полиция начала проверку на Арбате после жалоб алматинцев

На алматинском Арбате полиция проводит отработку. Как рассказали Zakon.kz в городской полиции, причиной проверок стали систематические жалобы жителей домов на нарушения тишины.

По данным полиции, пешеходная зона стала точкой сбора водителей мопедов.

Как уточнил замначальника Центра оперативного управления ДП Алматы Данияр Тасубаев, каждый раз сбор сопровождается нарушением общественного порядка, покоя граждан.

"Эти факторы вызывают обоснованное возмущение местных жителей. На указанном участке усилено пешее патрулирование, на прилегающей территории – автомобильное. К примеру, только за минувший вечер в полицию поступило пять сигналов о нарушении тишины на Арбате. В полицию для принятия мер было доставлено 18 мопедистов. Они были привлечены к ответственности по ст. 437 КоАП РК и ст. 615 КоАП РК". Данияр Тасубаев

В полиции добавили, что за 5 дней с Арбата в Управление полиции Алмалинского района было доставлено 63 водителя мопедов, нарушивших правопорядок.

Также сказано, что с начала 2023 года к административной ответственности за нарушения ПДД привлечены 4 тысячи 748 водителей мопедов.

23 мая 2023 года стало известно, что опубликован проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации дорожного движения", которые определяет передвижение самокатов по дорогам и улицам.