К алматинцам обратились из полиции

В Алматы проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Безопасная дорога". В связи с этим городской департамент полиции 20 августа 2024 года обратился к жителям и гостям южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Цель отработки – предупреждение и снижение дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий, пресечение и выявление фактов нарушений правил дорожного движения, профилактика детского травматизма, а также снижение роста ДТП, причинами которых нередко является отсутствие навыков поведения у детей на дорогах, незнание ПДД.

"Сегодня на дорогах Алматы складывается непростая обстановка, к сожалению, дети продолжают получать увечья и погибать в дорожных происшествиях. С начала текущего года в Алматы с участием детей зарегистрировано 623 дорожно-транспортных происшествия. К огромному сожалению, один ребенок погиб, еще 664 вследствие ДТП получили травмы. Одна потерянная жизнь ребенка – это большая трагедия для нас, для всего общества. Эта статистика настораживает и в очередной раз является основанием для обращения к взрослому населению: берегите своих детей, учите их правильно переходить дорогу, не позволяйте садиться за руль самокатов и мопедов, показывайте правильную модель поведения", – обратил особое внимание начальник Управления административной полиции ДП Алматы Асхат Кулбаев.

В настоящее время подразделениями полиции Алматы активно осуществляется процесс подготовки к новому учебному году.

"В первую очередь специально созданной группой проведено обследование дорожных участков, прилегающих к общеобразовательным учебным заведениям, на предмет их оснащенности по программе "Детская дорожная безопасность". Во-вторых, строевыми подразделениями местной полицейской службы разработана расстановка патрульных нарядов, которые с момента начала учебы будут нести службу у школ, координировать дорожное движение и помогать учащимся правильно переходить проезжую часть. А для первоклашек традиционно сотрудниками полиции будет проведен цикл обучающих занятий по знаниям ПДД", – отметил Асхат Кулбаев.

Ранее сообщалось, что полиция Алматы усиливает контроль за мопедами и электросамокатами, чтобы снизить аварийность и повысить безопасность на дорогах.