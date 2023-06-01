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У министра просвещения в школе была "двойка"

Казахстан министр школа учеба оценки Фото: Zakon.kz
В школе-лицее № 8 Астаны на последнем звонке министр просвещения РК Гани Бейсембаев поделился воспоминаниями о своих школьных годах и тем, какие оценки он получал, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил глава ведомства, в школе за его оценками следила мама.

"Родители, особенно мама, всегда следили за моими оценками. Чтобы радовать своих родителей, я всегда стремился учиться на "отлично". Потому что каждый раз, когда я получал "пятерку", мама пекла вкусные пирожки, сдобные булочки. Каждый раз за хорошую оценку у нас был радостная, позитивная аура в семье". Гани Бейсембаев

При этом он признался, что не все так радужно было в его дневнике. Будущий министр иногда приходил из школы и с "двойками".

"У меня была единственная "двойка" в 11 классе по предмету НВП – из-за неимения формы. Мне поставили "двойку". А так у меня всегда были 4 и 5". Гани Бейсембаев

Также глава ведомства вспомнил, что когда он заканчивал школу, их класс не делал выпускного вечера.

"Я более 30 лет назад окончил школу. В нашей школе выпускного вечера не было… Никаких празднеств, никаких таких мероприятий в наше время не было. Но когда я уже работал учителем, естественно, я радовался вместе с детьми, что у них завершение учебного года, ходил на линейку, как сегодня". Гани Бейсембаев

Сегодня в столичных школах прозвенел последний звонок и прошли прощальные линейки. Правда, в этом году на них было не так много людей, потому что мероприятие было исключительно для выпускников, их родителей и учителей.

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