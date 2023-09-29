Министр запустил челлендж ко Дню учителя

Министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев поделился воспоминаниями о своих учителях и запустил челлендж к профессиональному празднику, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что наступает День учителя.

По его словам, почти у каждого есть своя история, связанная со школой.

"В преддверии нашего профессионального праздника я бы хотел рассказать о своих учителях, тем самым выразив свою благодарность. Моя школа не совсем была похожа на те, в которых учится большинство детей сегодня. Двери маленького одноэтажного здания, построенного из саманного кирпича, были входом не только в школу, но и в мир знаний. С особой теплотой я вспоминаю свою первую учительницу Дамеш апай, она познакомила нас с "Әліппе", научила читать и писать". Гани Бейсембаев

Далее, как говорится в сообщении на странице в Facebook: "в 4 классе мы познакомились с Культай Сыздыковой".

"Нам, еще "младшеклассникам", она показалась очень строгой. Но с каждым днем, каждым уроком мы осознавали, как сильно нам повезло с учителем – с добрым сердцем, но требовательным и строгим нравом. Пройти все трудности подросткового периода нам помогла Ұлтай Сеилова, которая научила нас идти вперед и не останавливаться на достигнутом. Ұлтай апай всегда напоминала главную героиню из фильма "Қыз Жібек". Она преподавала казахскую литературу, и мы, затаив дыхание, слушали каждое ее слово на уроке, давали волю своему воображению, представляя себя героями этих произведений. Бесспорно, их пример стал для меня буквально маяком – в бурных водах становления личности я всегда держал ориентир на своих учителей. Мне повезло в жизни. Их было много, но особо хотелось бы вспомнить тех, кого уже нет рядом с нами". Гани Бейсембаев

На трудовом пути моими наставниками были Далелхан Мусин, Раушан Букаева, Антонина Бондарева, Канипа Битибаева, Шамша Беркимбаева.

"Выражая искреннюю признательность педагогам, посвятившим свою жизнь просвещению и воспитанию молодого поколения, приглашаю всех принять участие в челлендже "Ұстазым менің ұстазым...". Передаю челлендж моим коллегам Нурторе Жусуп, Асхату Аймагамбетову, Тамаре Дуйсеновой, Аиде Балаевой, Саясату Нурбек, Ажар Гиният и всем казахстанцам". Гани Бейсембаев

В 2023 году профессиональный праздник педагогов в Казахстане будет отмечаться 5 октября. В этот день в столице пройдет Республиканский съезд педагогов. В нем примут участие около 700 учителей из всех регионов страны.