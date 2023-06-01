ПРАВМЕДИА: Рассказываем об имущественном доходе

Смотрите на ПРАВМЕДИА ИС "Параграф" онлайн конференцию, организованную Департаментом государственных доходов по городу Астана на тему "Имущественный доход".

В прямом эфире представители ДГД ответят на ваши вопросы касательно имущественного дохода, заданные до мероприятия.



Спикер: Бекжуманов Анвар Зейнуллович – руководитель отдела камерального мониторинга №2 ДГД по Астане.





19 мая 2023 года прошел прямой эфир ПРАВМЕДИА от ИС "Параграф" на тему: "Что изменится в Трудовом кодексе с 1 июля 2023 года с принятием поправок по вопросам социального обеспечения".