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60-летняя Венера Нигматулина показала отличную физподготовку

60-летняя Венера Нигматулина показала отличную физподготовку Фото: Instagram/venera_nigmatulina_official
Казахстанская актриса поделилась в Instagram отрывком видео со своей тренировки. В Сети заметили, что знаменитость в хорошей форме, сообщает Zakon.kz.

Венера Нигматулина показала, как занимается на уличном тренажере.

"Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. Никому не будет хорошо рядом с вами, пока вам плохо", – подписала пост актриса.

Фанаты поддержали ее пропаганду здорового образа жизни в комментариях:

  • "Какая вы красивая женщина, оставайтесь всегда такой".
  • "Спортсменка, студентка, комсомолка и просто красавица".
  • "Моя любимая актриса".
  • "Венерочка, вы – красотка".

Венера Нигматулина известна по своим запоминающимся героям в фильмах и сериалах. Одна из таких работ – сериал "Перекресток". В ноябре 2022 года стало известно, что в Казахстане планируют снять продолжение культового сериала.

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