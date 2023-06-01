60-летняя Венера Нигматулина показала отличную физподготовку

Фото: Instagram/venera_nigmatulina_official

Казахстанская актриса поделилась в Instagram отрывком видео со своей тренировки. В Сети заметили, что знаменитость в хорошей форме, сообщает Zakon.kz.

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