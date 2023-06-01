60-летняя Венера Нигматулина показала отличную физподготовку
Фото: Instagram/venera_nigmatulina_official
Казахстанская актриса поделилась в Instagram отрывком видео со своей тренировки. В Сети заметили, что знаменитость в хорошей форме, сообщает Zakon.kz.
Венера Нигматулина показала, как занимается на уличном тренажере.
"Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. Никому не будет хорошо рядом с вами, пока вам плохо", – подписала пост актриса.
Фанаты поддержали ее пропаганду здорового образа жизни в комментариях:
- "Какая вы красивая женщина, оставайтесь всегда такой".
- "Спортсменка, студентка, комсомолка и просто красавица".
- "Моя любимая актриса".
- "Венерочка, вы – красотка".
Венера Нигматулина известна по своим запоминающимся героям в фильмах и сериалах. Одна из таких работ – сериал "Перекресток". В ноябре 2022 года стало известно, что в Казахстане планируют снять продолжение культового сериала.
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