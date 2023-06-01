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Казахстанским детям позволили "примерить" кресло президента

Казахстанским детям позволили "примерить" кресло президента Фото: akorda.kz
В Международный день защиты детей – 1 июня с познавательной экскурсией в Акорде побывали около 70 учащихся из всех регионов Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе президента, среди них победители международных и республиканских олимпиад, отличники учебы.



Некоторым детям даже позволили "примерить" кресло главы государства Касым-Жомарта Токаева.


В ходе экскурсии дети посетили Центральный парадный холл на первом этаже и Торжественный зал, в котором проводятся официальные приемы.


Учащиеся также осмотрели Восточный, Мраморный, Золотой, Овальный и другие залы, предназначенные для переговоров и встреч, а также библиотеку.


Затем детям рассказали об интересных фактах, связанных с главным зданием страны.

Также пресс-служба президента опубликовала видео, на котором дети поделились своими впечатлениями после экскурсии в Акорде.


Отметим, что глава государства Касым-Жомарт Токаев с 31 мая 2023 года находится с рабочим визитом в Алматы.

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Динара Халдарова
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