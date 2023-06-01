Казахстанским детям позволили "примерить" кресло президента
Как рассказали в пресс-службе президента, среди них победители международных и республиканских олимпиад, отличники учебы.
Некоторым детям даже позволили "примерить" кресло главы государства Касым-Жомарта Токаева.
В ходе экскурсии дети посетили Центральный парадный холл на первом этаже и Торжественный зал, в котором проводятся официальные приемы.
Учащиеся также осмотрели Восточный, Мраморный, Золотой, Овальный и другие залы, предназначенные для переговоров и встреч, а также библиотеку.
Затем детям рассказали об интересных фактах, связанных с главным зданием страны.
Также пресс-служба президента опубликовала видео, на котором дети поделились своими впечатлениями после экскурсии в Акорде.
Отметим, что глава государства Касым-Жомарт Токаев с 31 мая 2023 года находится с рабочим визитом в Алматы.