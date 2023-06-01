Каспий окрасился в черный цвет

1 июня в социальных сетях жители Актау опубликовали видео с черным цветом воды на побережье Каспийского моря в 1-ом микрорайоне. Специалисты Департамента экологии Мангистауской области выехали на место и назвали Zakon.kz причину произошедшего.

Как следует из сообщения специалистов, предположительной причиной черного оттенка моря является разложение гниющих водорослей, а также иловое накопление дна моря, обусловленное многолетними природными явлениями такие как обмеление и застоя воды.

"Застой в частности обусловлен незаконно построенным каменным пирсом в близи. Акиматом Актау начиная с прошлого года проводились мероприятия по сносу данного незаконного сооружения. Снос пирса был завершен 19 мая 2023 года". Пресс-служба Департамента экологии Мангистауской области

Также отмечено, что в связи с возобновлением течения в настоящее время проходит естественный процесс обновления вод.

В заключении сказано, что данный участок пляжа находится на доверительном управлении с 29 октября 2021 года у ТОО "Mangystau project". Согласно условиям договора, в ближайшие время предпринимателем будут приняты меры по очистке прибрежной зоны.

"На сегодняшний день идет демонтаж пирса. После будет произведена санитарная очистка прибрежной зоны", – уточнили в ведомстве.

31 марта 2023 года блогер из Мангистау Азамат Сарсенбаев на странице в Instagram опубликовал видео, на котором видно, как сейчас выглядит Каспийское море. Он отметил, что море продолжает мелеть.