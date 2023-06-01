Республиканский оперативно-спасательный отряд получит название

МЧС РК подготовило постановление правительства, предусматривающее реорганизацию ведомства и присвоение имени Республиканскому оперативно-спасательному отряду (РОСО), сообщает Zakon.kz.

Так, в документе говорится, что для повышения имиджа Казахстана на мировой арене и учитывая расположение Республиканского оперативно-спасательного отряда в Алматы, предлагается переименовать его в Республиканский оперативно-спасательный отряд "Барыс".

"Это обусловлено тем, что РОСО входит в состав группировки Коллективных сил оперативного реагирования Организации договора о коллективной безопасности. При этом в других странах специальные спасательные подразделения имеют свои наименования, в Беларуси - Республиканский отряд специального назначения - "Зубр", Центр по проведению спасательных операций особого риска МЧС России - "Лидер", Горноспасательное подразделение МЧС Кыргызстана - "Эдельвейс" и т.д.", - говорится в обосновании.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 15 июня.

Также проект постановления предусматривает вывести оперативно-спасательные отряды из состава Служб пожаротушения и аварийно-спасательных работ и создать в каждом областном центре и городах Астана, Шымкент 19 самостоятельных государственных учреждений, подведомственных территориальным департаментам по чрезвычайным ситуациям.