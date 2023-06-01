Первоклашка написала письмо Токаеву и попала в Акорду

Недавно жительница Астаны, ученица первого класса Асылтас Саядил написала письмо на имя главы государства Касым-Жомарта Токаева, в котором рассказала, что хочет посетить Акорду, сообщает Zakon.kz.

Письмом юной астанчанки поделились в пресс-службе президента Казахстана.

"Уважаемый Касым-Жомарт Токаев! Я Саядил Асылтас, ученица первого класса. Я родилась 17 мая. В день, когда родились вы. Моя мечта – встретиться с Вами. Вы запустите меня в Акорду?" – говорится в письме первоклашки.

Сегодня, 1 июня, по случаю Международного дня детей Асылтас была специально приглашена на экскурсию в резиденцию "Акорда", где вместе с другими детьми осмотрела здание.

Ранее сообщалось, что в Международный день защиты детей – 1 июня с познавательной экскурсией в Акорде побывали около 70 учащихся из всех регионов Казахстана. Некоторым детям даже позволили "примерить" кресло главы государства Касым-Жомарта Токаева.