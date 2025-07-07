Трамп написал письмо Токаеву о введении 25-процентных пошлин для Казахстана

Фото: Акорда

Президент США Дональд Трамп написал письмо главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о том, что с 1 августа 2025 года Соединенные Штаты планируют взимать тариф в 25% со всех казахстанских товаров, сообщает Zakon.kz.

Письмо он разместил в соцсети Truth Social. "Тариф не будет взиматься, если Казахстан или компании в вашей стране решат строить или производить продукцию в Соединенных Штатах, и, фактически, мы сделаем все возможное, чтобы получить разрешения быстро, профессионально – другими словами, в течение нескольких недель", – говорится в письме. Аналогичные письма президент США направил сегодня лидерам Малайзии (25-процентная пошлина), Лаоса (40%), Южной Африки (30%), Мьянмы (40%), Японии (25%) и Южной Кореи (25%). Ранее в Минторговли РК заявляли, что вводимые тарифы затрагивают только 4,8% казахстанского экспорта в Америку. Основные экспортные статьи Казахстана, такие как нефть, уран, серебро, ферросплавы, на долю которых приходится порядка 90% казахстанского экспорта в США, они не затрагивают.

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