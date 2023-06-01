Легендарный боксер Мэнни Пакьяо планирует прилететь в Казахстан
Фото: Instagram/mannypacquiao
Вице-министр культуры и спорта Казахстана Ержан Еркинбаев 1 июня встретился с послом республики Шри-Ланка – Джанитой Лиянге и послом Республики Филиппины Игорем Байленом, сообщает Zakon.kz.
Ержан Еркинбаев обсудил с послами сотрудничество в области туризма, спорта и культуры.
"Посол Байлен предложил рассмотреть вопрос приезда в Казахстан всемирно известного профессионального боксера Мэнни Пакьяо. Байлен выразил желание в скором времени посетить все регионы Казахстана, в особенности, Алматы, чтобы познакомиться с культурой нашей страны и изучить ее туристский потенциал".Пресс-служба МКС РК
По итогам беседы вице-министра с послом Лиянге стороны договорились продвигать совместные туристские маршруты и наладить обмен опытом между Казахстаном и Шри-Ланкой. Дипломат отметила важность возобновления прямых рейсов для увеличения туристского потока между странами.
Мэнни Пакьяо – филиппинский боксер-профессионал, выступающий в полусредней весовой категории. Также известен как актер и политик, бывший сенатор Филиппин. Единственный боксер, становившийся чемпионом мира в восьми весовых категориях.
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