Легендарный боксер Мэнни Пакьяо планирует прилететь в Казахстан

Вице-министр культуры и спорта Казахстана Ержан Еркинбаев 1 июня встретился с послом республики Шри-Ланка – Джанитой Лиянге и послом Республики Филиппины Игорем Байленом, сообщает Zakon.kz.

Ержан Еркинбаев обсудил с послами сотрудничество в области туризма, спорта и культуры.

"Посол Байлен предложил рассмотреть вопрос приезда в Казахстан всемирно известного профессионального боксера Мэнни Пакьяо. Байлен выразил желание в скором времени посетить все регионы Казахстана, в особенности, Алматы, чтобы познакомиться с культурой нашей страны и изучить ее туристский потенциал". Пресс-служба МКС РК

По итогам беседы вице-министра с послом Лиянге стороны договорились продвигать совместные туристские маршруты и наладить обмен опытом между Казахстаном и Шри-Ланкой. Дипломат отметила важность возобновления прямых рейсов для увеличения туристского потока между странами.