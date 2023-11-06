Ержан Еркинбаев назначен вице-министром туризма и спорта Казахстана, сообщает Zakon.kz.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Еркинбаев Ержан Маликович назначен на должность вице-министра туризма и спорта". Пресс-служба правительства РК

Еркинбаев родился в Жамбылской области. Окончил Казахскую государственную юридическую академию (2002), Алматинский экономический университет (2005) по специальности "Банковское дело", а также Парижскую школу бизнеса "НЕС" при Международной академии бизнеса. Имеет степень МВА.

В разные годы работал генеральным директором горнолыжного курорта "Шымбулак" и высокогорного спорткомплекса "Медеу". Также занимал должность директора зоопарка г. Алматы. Был председателем правления АО НК "Kazakh Tourism" (10.2019-11.2019). Также до августа 2023 года являлся вице-министром культуры и спорта РК.

Ранее Еркинбаев рассказал о планах и решениях по поводу туристического сбора bed tax.