Шведский теннисист получил серьезное наказание за агрессию в отношении судьи

Первая ракетка Швеции Микаэль Имер получил денежный штраф в размере 40 тысяч долларов за свое неспортивное поведение на турнире ATP 250 во французском Лионе, сообщает Zakon.kz.

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Представитель Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) рассказал, что Микаеля Имера лишили рейтинговых очков и денежных призовых в размере около 11 000 долларов за выступление на данном турнире. Помимо этого шведского теннисиста также оштрафовали на сумму около 29 тысяч долларов.





Данный инцидент с участием Имера был зафиксирован 24 мая, когда швед играл матч против 18-летнего француза Артура Фиса. Шведский теннисист не согласился с решением судьи на вышке за то, что тот не спустился проверить место падения мяча. В ходе спора с арбитром разгневанный Микаель так разбил ракетку о судейскую вышку, что осталась только рукоятка.

Плюс ко всем денежным штрафам Имера, ATP проведет еще дальнейшее рассмотрение данного инцидента. Не исключено, что последуют и другие санкции по отношению не только к нему, но и к другим теннисистам. Тем самым, ATP делает предупреждение всем мастерам большой ракетки.

