Машина с учителями попала в аварию в Актюбинской области, есть жертвы

При столкновении LADA Largus и фуры погибли пассажиры легковушки. Среди погибших и пострадавших есть учителя из школ Уральска, сообщает Zakon.kz.

1 июня на 594 км трассы Самара – Шымкент произошла авария, в которой погибли три человека. Как стало известно, столкновение с большегрузом на трассе допустил 27-летний водитель легкового автомобиля. В аварии пострадали все пассажиры LADA.

Как сообщает Мой город, в автомобиле ехали учителя нескольких школ Уральска, которые обучались в Актобе. Педагоги ехали в вуз за дипломами, уточняет издание.

"По информации городского отдела образования, одна из погибших работала педагогом-дефектологом в СОШ №47. Еще двое работают в СОШ №5 и №9, они живы, но находятся в тяжелом состоянии в Кабдинской районной больнице. Еще одна пострадавшая работала сурдопедагогом в городском коррекционном кабинете. По предварительным данным, врачи оценивают ее состояние как тяжелое", – сказано в сообщении.

Пока неизвестно, были ли остальные пассажиры также учителями, информацию об этом обещали предоставить позднее.

Ранее в аварии пострадал восьмилетний ребенок. Он был госпитализирован с травмой головы после столкновения двух автомобилей на пересечении улиц Адбирова и Январцева в Уральске.

