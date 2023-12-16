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Жуткая авария в Акмолинской области: в горящей машине погибли два маленьких ребенка и двое взрослых

Жуткая авария в Акмолинской области: в горящей машине погибли два маленьких ребенка и двое взрослых Фото: Zakon.kz
В пятницу, 15 декабря, на трассе Костанай-Аулиеколь-Сурган Акмолинской области произошло смертельное ДТП. В результате лобового столкновения фуры и легковушки обе машины сгорели, в огне погибли четыре пассажира, в том числе двое маленьких детей, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла вблизи села Ковыльное на 244 км автодороги. Как стало известно полицейским, 18-летний водитель Ваз-21145 совершил касательное столкновения с впереди идущей Audi, за рулем которой был 30-летний мужчина. Известно, что водитель направлялся в Костанайскую область со стороны Есиля, пишет 716kz.

"В результате Audi выбросило на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с движущейся на встречу грузовой автомашиной марки "Volvo" под управлением 30-летнего водителя. Машины выбросило в кювет, где произошло их возгорание. Оба автомобиля сгорели полностью", – пишет издание со ссылкой на источник.

Водитель Audi скончался на месте от полученных травм. Его пассажиры – 40-летний мужчина, 35-летняя женщина и двое детей, младшему из которых было три месяца – сгорели в полыхающем автомобиле.

Двумя днями ранее на 18-м км дороги Астана-Кабанбай батыра, возле ЖК "Құрылтай", произошло столкновение двух "ГАЗелей". ДТП произошло 13 декабря в 03:50 часов. В результате происшествия пострадали четыре человека.

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