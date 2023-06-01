Три человека погибли в аварии на трассе Актюбинской области

При столкновении Лады Лагрус и фуры погибли пассажиры легковушки. Среди погибших и пострадавших есть учителя из школ Уральска, сообщает Zakon.kz.

1 июня на 594 км трассы Самара - Шымкент произошла авария, в которой погибли три человека. Как стало известно, столкновение с большегрузом на трассе допустил 27-летний водитель легкового автомобиля. В аварии пострадали все пассажиры Лады.

Как сообщает Мой город, в автомобиле ехали учителя нескольких школ Уральска, которые обучались в Актобе. Педагоги ехали в вуз за дипломами, уточняет издание.

"По информации городского отдела образования, одна из погибших работала педагогом-дефектологом в СОШ №47. Ещё двое работали в СОШ №5 и №9, они живы, но находятся в тяжёлом состоянии в Кабдинской районной больнице. Ещё одна пострадавшая работала сурдопедагогом в городском коррекционном кабинете. По предварительным данным, врачи оценивают её состояние как тяжёлое", – сказано в сообщении.

Пока не известно были ли остальные пассажиры также учителями, информацию об этом обещали предоставить позднее.