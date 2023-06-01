В Актау нашли пропавшего алматинца

Спасатели Мангистауской области нашли живым и здоровым туриста из Алматы, на поиски которого потребовалось пять суток, сообщает Zakon.kz.

Алматинец приехал в Мангистау, чтобы посетить святые места. Во время паломничества мужчина перестал выходить на связь. Его поиски начались 27 мая, сообщает Лада.

"В поисково-спасательных работах задействованы 25 человек личного состава Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, три единицы техники, две группы кинологического расчета, силы и средства поисковой группы в составе шести единиц техники и 15 человек сотрудников Департамента полиции и местного исполнительного органа, пять единиц техники и 70 человек волонтеров Мангистауской области". Пресс-служба ДЧС Мангистауской области

В ведомстве отмечают, что перед путешествиями следует изучить местность, направление движения и узнать наиболее удачные маршруты.

Ранее сообщалось, что в Атырауской области спасатели и родные ищут пропавшего пастуха. К обследованию территории было решено подключить вертолет. Поиски длятся уже седьмые сутки.