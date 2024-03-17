Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Пропавшего в Алматы подростка нашли

подросток, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2024 16:27 Фото: freepik
В Алматы полицейские нашли пропавшего 15-летнего подростка, поиски которого велись несколько суток, сообщает Zakon.kz.

Рамазана обнаружили в микрорайоне Нуркент, возле спорткомплекса "Алматы Арена", сообщили в МВД.

"В операции по поиску подростка участвовали оперативники, сотрудники ювенальной полиции и волонтеры".

Рамазан Калдаров считался пропавшим с 13 марта, когда вышел из дома и не вернулся.

Читайте также

бракосочетание
В День Шанырака в Астане провели церемонию бракосочетания для пар
Астана, Наурыз, праздник
День Шанырака: молодоженов и семейные пары с "золотой" свадьбой поздравили в Астане
В дни Наурыза в Таразе перекроют несколько улиц
Мухит Турсынали
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
дорога
На трассах Казахстана сняли все ограничения
Астана
В двух мегаполисах страны произошли пожары
снег и дождь в марте на Наурыз
Снег с дождем ожидаются в дни празднования Наурыза в Алматы
Наурыз по-новому: Токаев рассказал, откажется ли Казахстан от празднования Нового года
Наурыз по-новому: Токаев рассказал, откажется ли Казахстан от празднования Нового года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: