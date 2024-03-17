Пропавшего в Алматы подростка нашли
Фото: freepik
В Алматы полицейские нашли пропавшего 15-летнего подростка, поиски которого велись несколько суток, сообщает Zakon.kz.
Рамазана обнаружили в микрорайоне Нуркент, возле спорткомплекса "Алматы Арена", сообщили в МВД.
"В операции по поиску подростка участвовали оперативники, сотрудники ювенальной полиции и волонтеры".
Рамазан Калдаров считался пропавшим с 13 марта, когда вышел из дома и не вернулся.
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