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Полицейские спасли девушку из реки Костаная

Полицейские спасли девушку из реки Костаная Фото: Zakon.kz
Бросившуюся в реку Тобол 18-летнюю девушку спасли сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, сообщает Zakon.kz.

Столкнувшись с трудностями в жизни, 18-летняя девушка бросилась в Тобол у Большого моста в Костанае и заплыла на середину реки. В этот момент девушку заметили местные жители и сообщили в полицию, сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

На место прибыли два сотрудника автопатруля и спасли девушку из реки.

"Мы сразу же прибыли на мост, девушка уже была в воде, я не задумываясь бросился в воду, мой напарник страховал меня на берегу. Девушка находилась не на глубине, поэтому вытащил ее на берег быстро, осмотрели ее и передали в руки скорой медицинской помощи". Максат Батыржан, полицейский


После спасения девушки сотрудники полиции занялись поисками ее родителей. Психологи провели с ней работу.

В начале мая школьница забралась на крышу 12-этажки в Кокшетау и пыталась покончить с собой. Спасти девочку удалось двум полицейским, прибывшим на место.

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