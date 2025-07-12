Полицейские в области Жетысу не дали утонуть девушке, прыгнувшей в реку

Полицейские спасли девушку, прыгнувшую в реку в области Жетысу, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился 12 июля 2025 года около 04:30 утра недалеко от поселка Балпык би, рассказали в пресс-службе МВД РК.

Во время рейда по обеспечению дорожной безопасности к полицейским Марату Узакпаеву и Жумабеку Бакбергену обратился водитель автомобиля и сообщил, что у реки Коксус стоит молодая женщина.

"Незамедлительно прибыв на место, полицейские обнаружили девушку в возрасте примерно 20–25 лет", – говорится в сообщении.

Полицейские вместе с патрульным инспектором Кашкеевым немедленно бросились за девушкой в воду и спасли ее. Пострадавшую передали родителям.

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