Тысячи учебных заведений Казахстана признаны опасными

Сотрудники противопожарной службы провели учебные заведения Казахстана и выявили нарушения в пяти тысячах из них. Школы, детсады и колледжи признаны опасными для детей, сообщает Zakon.kz.

Как показали проверки обучающих учреждений, в них отсутствуют огнетушители и тревожные кнопки. За время рейдов сотрудники противопожарной службы выявили порядка 50 тысяч нарушений правил пожарной безопасности, передает AlmatyTV.

В министерстве просвещения уверяют, что работа по устранению нарушений идет. В акиматах регионов уже выделили на это средства. Общая сумма составила 13 миллиардов тенге. На эти деньги собираются покупать необходимое оборудование.

"На сегодняшний день 75 % образовательных организаций заключили договора с лицензированной охраной. Тревожными кнопками охвачены 92 % школ и организаций образования. Турникеты установлены в 61 % школах, колледжах, детсадах". Едил Оспан, вице-министр просвещения

С начала года в казахстанских организациях образования произошло 9 пожаров. Всё это происходит из-за нарушений правил безопасности, отмечают в МЧС. Многим директорам школ вручили предписания и дали сроки для устранения недочетов.

В начале марта министерство просвещения подготовило изменения в Типовые правила деятельности школ. Правила включают в себя ответственность школы и родителей за безопасность ребенка, а также за его поведение и проступки.