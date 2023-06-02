Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Тысячи учебных заведений Казахстана признаны опасными

Тысячи учебных заведений Казахстана признаны опасными Фото: Zakon.kz
Сотрудники противопожарной службы провели учебные заведения Казахстана и выявили нарушения в пяти тысячах из них. Школы, детсады и колледжи признаны опасными для детей, сообщает Zakon.kz.

Как показали проверки обучающих учреждений, в них отсутствуют огнетушители и тревожные кнопки. За время рейдов сотрудники противопожарной службы выявили порядка 50 тысяч нарушений правил пожарной безопасности, передает AlmatyTV.

В министерстве просвещения уверяют, что работа по устранению нарушений идет. В акиматах регионов уже выделили на это средства. Общая сумма составила 13 миллиардов тенге. На эти деньги собираются покупать необходимое оборудование.

"На сегодняшний день 75 % образовательных организаций заключили договора с лицензированной охраной. Тревожными кнопками охвачены 92 % школ и организаций образования. Турникеты установлены в 61 % школах, колледжах, детсадах". Едил Оспан, вице-министр просвещения

С начала года в казахстанских организациях образования произошло 9 пожаров. Всё это происходит из-за нарушений правил безопасности, отмечают в МЧС. Многим директорам школ вручили предписания и дали сроки для устранения недочетов.

В начале марта министерство просвещения подготовило изменения в Типовые правила деятельности школ. Правила включают в себя ответственность школы и родителей за безопасность ребенка, а также за его поведение и проступки.

Читайте также

Горгазу Петропавловска отказали в повышении тарифа

Образовательно-развлекательный проект для детей Phenomenal kids запустили в Казахстане

В антисанитарных условиях содержали детей владельцы нелегального детсада в Алматы

Мария Мельникова
Министерство просвещения РК МЧС РК
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
На день столицы казахстанцы отдохнут 4 дня
Казахстанцы отдохнут 4 дня на День столицы
Что изменится в жизни казахстанцев в июня 2023 года
Что изменится в жизни казахстанцев с июня 2023 года
Пинающий рюкзак школьник взорвал Казнет
Пинающий рюкзак школьник взорвал Казнет
Пережившего землетрясение в Турции ребенка нашли в 3000 км от дома
СМИ: Пережившего землетрясение в Турции ребенка нашли в другой стране
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления