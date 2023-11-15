Сразу три учебных заведения "заминировали" в Алматы

Двое студентов алматинского колледжа заявили о минировании своего учебного заведения и двух школ. Теперь "телефонным террористам" грозит ответственность, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Департамента КНБ по Алматы, 13 ноября оперативному дежурному ЦОУ ДП Алматы поступила информация от коллег из Северо-Казахстанской области. В ДП СКО сообщили, что неизвестные заявили о заложенных взрывных устройствах сразу в трех учебных заведениях Алматы.

"Минеры" утверждали, что взрывные устройства якобы заложили в колледже Алматинского университета энергетики и связи им. Даукеева и двух школах (№21 и №42). По этим адресам сразу же выехали все городские службы экстренного реагирования. Взрывотехники и кинологи осмотрели все три здания, но не нашли никаких следов взрывчатки ни внутри колледжа и школ, ни снаружи.

Полицейские при участии отдела АТЦ Департамента КНБ по Алматы оперативно задержали двух подозреваемых в "телефонном терроризме". Ими оказались двое студентов колледжа. Сейчас в их отношении ведут следствие.

Статья 273 УК РК ("Заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма") предусматривает наказание в виде штрафа до 5 тыс. МРП (17 млн 250 тыс. тенге), исправительных работ в том же размере, ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет.

В начале ноября 28-летнего жителя Павлодара задержали по подозрению в "минировании" жилого дома.