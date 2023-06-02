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В Уральске пассажирский автобус наехал на стоявший УАЗик, есть пострадавшие

В Уральске пассажирский автобус наехал на стоявший УАЗик, есть пострадавшие Фото: пресс-служба ДП ЗКО
Водитель автобуса сообщением "Уральск-Жангала" наехал на стоящий УАЗ, за рулем которого находился гражданин Узбекистана. После столкновения обе машины съехали в кювет. Это произошло близ Уральска первого июня в 16.40 в районе Свистун горы, сообщает Zakon.kz

По информации "Мой город" в аварии пострадал водитель УАЗ, он доставлен в больницу с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом шейного отдела позвоночника, закрытый перелом рёбер.

В автобусе никто не пострадал.

Причины ДТП выясняются.

По данному факту ведется досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения".

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