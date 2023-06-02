В Уральске пассажирский автобус наехал на стоявший УАЗик, есть пострадавшие

Фото: пресс-служба ДП ЗКО

Водитель автобуса сообщением "Уральск-Жангала" наехал на стоящий УАЗ, за рулем которого находился гражданин Узбекистана. После столкновения обе машины съехали в кювет. Это произошло близ Уральска первого июня в 16.40 в районе Свистун горы, сообщает Zakon.kz

Следите за новостями zakon.kz в: