В Уральске пассажирский автобус наехал на стоявший УАЗик, есть пострадавшие
Фото: пресс-служба ДП ЗКО
Водитель автобуса сообщением "Уральск-Жангала" наехал на стоящий УАЗ, за рулем которого находился гражданин Узбекистана. После столкновения обе машины съехали в кювет. Это произошло близ Уральска первого июня в 16.40 в районе Свистун горы, сообщает Zakon.kz
По информации "Мой город" в аварии пострадал водитель УАЗ, он доставлен в больницу с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом шейного отдела позвоночника, закрытый перелом рёбер.
В автобусе никто не пострадал.
Причины ДТП выясняются.
По данному факту ведется досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения".
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