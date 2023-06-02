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Медики рассказали, как победить стресс

Медики рассказали, как победить стресс Фото: pixabay
Врач-эндокринолог Зухра Павлова назвала несколько способов, которые помогут быстро побороть стрессовое состояние и прийти в себя, сообщает Zakon.kz

Как отметила в беседе с "Доктор Питер" специалист, увы, сегодня не каждому под силу успешно справляться со стрессовыми ситуациями, и вот несколько простых способов сделать это:

"Пейте воду большими глотками. По словам эксперта, этот способ хорошо работает, когда захлестывают эмоции. Вода помогает прервать сигнал адренокортикотропного гормона, который заставляет надпочечники синтезировать гормон стресса — кортизол.

Поплачьте. Физиология так устроена, что гормоны стресса покидают организм вместе со слезами.

Дайте нагрузку своему телу. Физическая активность считается самым лучшим способом подавить стресс.

Если же простыми способами тревогу не унять, нужно обратиться к врачу, и он назначит соответствующее лечение", добавила эксперт.

Ранее мы писали, как простыми упражнениями победить боль в спине.

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Боль в спине можно победить простыми упражнениями

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