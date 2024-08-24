Как наладить работу кишечника, рассказала эндокринолог

Врач-эндокринолог Зухра Павлова поделилась способом избавления от запоров, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, "секрет" нормальной работы кишечника кроется в правильном питании. Доктор рекомендует употреблять поменьше "мусорной" еды, пить больше воды и разбавлять свой рацион овощами и фруктами.

"К примеру, киви и чернослив считаются одними из лучших продуктов от запоров", – отмечает Павлова.

Вместе с тем следует вести подвижный образ жизни и просыпаться пораньше, поскольку 05:00-07:00 – активное время работы толстого кишечника. После раннего подъема и сбалансированного завтрака вам все же захочется сходить в туалет, полагает врач.

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