Бизнес на мертвых котиках: в столице продавали смертельно больных котят

Больных чумой котят продавали предприимчивые астанчане. Брали за животных шестизначную сумму, а после сделки блокировали покупателей, сообщает Zakon.kz

Как отмечают корреспонденты Первого канала "Евразия" продавцы сбывали больных, но породистых котят за дорого, а вот предупредить новых хозяев конечно они забывали.

Ветеринары подтвердили, что симптомы болезни сразу заметить невозможно, пока не начинается сама диарея. Выжить при такой болезни котятам практически невозможно, умирают 9 из 10, говорят ветеринары.

"У котят нет иммунитета, нет вакцинации. Они продаются и разводятся в абсолютной антисанитарии".



В итоге покупатели написали коллективное заявление в полицию.

"В данное время владелец квартиры отсутствует, но находится на связи. По приезду будет опрошен по данному факту", - заявил замначальника МПС управления полиции района Есиль Болатхан Тулегенов.

Ранее мы писали о том, что в Шымкенте 40 котят задохнулись в КАМАЗе отлова.