Бизнес на мертвых котиках: в столице продавали смертельно больных котят
Как отмечают корреспонденты Первого канала "Евразия" продавцы сбывали больных, но породистых котят за дорого, а вот предупредить новых хозяев конечно они забывали.
Ветеринары подтвердили, что симптомы болезни сразу заметить невозможно, пока не начинается сама диарея. Выжить при такой болезни котятам практически невозможно, умирают 9 из 10, говорят ветеринары.
"У котят нет иммунитета, нет вакцинации. Они продаются и разводятся в абсолютной антисанитарии".
В итоге покупатели написали коллективное заявление в полицию.
"В данное время владелец квартиры отсутствует, но находится на связи. По приезду будет опрошен по данному факту", - заявил замначальника МПС управления полиции района Есиль Болатхан Тулегенов.
Ранее мы писали о том, что в Шымкенте 40 котят задохнулись в КАМАЗе отлова.
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