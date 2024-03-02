Кота, катающегося в автобусе в Уральске, ищут хозяева

Накануне в социальных сетях распространилась фотография кота, который катался по Уральску в автобусе. Животное узнала хозяйка, которая рассказала, что кот пропал несколько дней назад, сообщает Zakon.kz.

По словам хозяев, животное садится на определенной остановке, и через три круга выходит там же, пишет портал "Мой Город".

Фотографию безмятежно спящего в автобусе кота опубликовали в местном Instagram-паблике "Жалобы Уральска".

"Сегодня на маршруте 5 вот такой пассажир. Никто его не беспокоит, и он никому место не уступает", – подписал пост автор.

Кота по фотографии узнали хозяева, которые написали ответный пост с просьбой помочь его отыскать. Предполагаемые хозяева утверждают, что животное пропало несколько дней назад. Живет он в доме №62 микрорайона Женис.

"Это наш член семьи. Сегодня я наткнулась на объявление и узнала своего любимца. Он катается на "пятерке" и греется. Нашли водителя, он прокомментировал. Кот очень умный. Сам садится на остановке "62 дом", проезжает три круга и выходит на той же остановке".

В доказательство своих слов женщина выложила фотографию кота.

Фото: соцсети

Автор просит тех, кто увидит животное, придержать его и позвонить по номеру 8 707 214 45 02.

