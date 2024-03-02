Лента новостей
0
Қаз
#Смена часового пояса #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Кота, катающегося в автобусе в Уральске, ищут хозяева

кот, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2024 10:54 Фото: Instagram/zhaloby_uralska_official
Накануне в социальных сетях распространилась фотография кота, который катался по Уральску в автобусе. Животное узнала хозяйка, которая рассказала, что кот пропал несколько дней назад, сообщает Zakon.kz.

По словам хозяев, животное садится на определенной остановке, и через три круга выходит там же, пишет портал "Мой Город".

Фотографию безмятежно спящего в автобусе кота опубликовали в местном Instagram-паблике "Жалобы Уральска".

"Сегодня на маршруте 5 вот такой пассажир. Никто его не беспокоит, и он никому место не уступает", – подписал пост автор.

Кота по фотографии узнали хозяева, которые написали ответный пост с просьбой помочь его отыскать. Предполагаемые хозяева утверждают, что животное пропало несколько дней назад. Живет он в доме №62 микрорайона Женис.

"Это наш член семьи. Сегодня я наткнулась на объявление и узнала своего любимца. Он катается на "пятерке" и греется. Нашли водителя, он прокомментировал. Кот очень умный. Сам садится на остановке "62 дом", проезжает три круга и выходит на той же остановке".

В доказательство своих слов женщина выложила фотографию кота.

кот, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2024 10:54

Фото: соцсети

Автор просит тех, кто увидит животное, придержать его и позвонить по номеру 8 707 214 45 02.

Читайте также

Убийство краснокнижной цапли в Алматы: что говорят в полиции
Убийство краснокнижной цапли в Алматы: что говорят в полиции
У &quot;тюленя&quot; на набережной в Актау оторвали ласты
У "тюленя" на набережной в Актау оторвали ласты
Мухит Турсынали
Западно-Казахстанская область Уральск
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Смена часового принесла сюрпризы: у казахстанцев обновились дать дней рождения
Смена часового пояса принесла сюрпризы: у казахстанцев обновились даты рождения
Женщины получат единовременную выплату к 8 Марта в Карагандинской области
Женщины получат единовременную выплату к 8 Марта в Карагандинской области
смена часового пояса, казахстан, реакции
Появилось видео реакций казахстанцев на смену часового пояса
Наши за рубежом, Анара Смаилова, Польша
Наши за рубежом: казахстанка рассказала о жизни в Польше
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: