Роналду рассказал, за какой клуб будет выступать в следующем сезоне

Криштиану Роналду решил продолжать выступать за клуб "Аль-Наср". Его все устраивает, и он настроен побеждать, сообщает Zakon.kz.

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"Я рассчитывал выиграть трофей с клубом, но ожидания не всегда оправдываются. В последние 5-6 месяцев клуб прогрессировал, как и вся лига. Выиграть титул не получилось, но я настроен позитивно и верю, что дальше будет лучше. Я счастлив здесь, хочу и буду продолжать. По моему мнению, если работа продолжится в том же духе, саудовская лига войдет в пятерку лучших лиг мира", — сказал Роналду в интервью YouTube-каналу турнира.

Как пишет Championat.com, Роналду начинал сезон-2022/2023 в "Манчестер Юнайтед", но позже покинул команду из-за конфликта с тренером и руководством клуба. В чемпионате Саудовской Аравии "Аль-Наср" занял второе место.

Ранее в СМИ назвали причину, по которой Роналду может покинуть "Аль-Наср".